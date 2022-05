Kõigi transiitpagulasteni riigi abi ei jõua, nendega tegelevad vabatahtlikud

„Iga päev tegelevad Mariupoli Sõprade vabatahtlikud umbes 50 abivajajaga,” selgitas organisatsiooni taga seisva MTÜ Helihool esindaja Aleksandra Averjanova. „Mõni läheb sugulaste ja sõprade juurde Euroopasse, mõni naaseb koju Ukrainasse. Kõik need inimesed vajavad reisi korraldamisel abi. Mõnikord peame lihtsalt bussijaama neile vastu minema ja kedagi lennujaama viima. Kuid enamasti tähendab see terve rida ülesandeid: tuleb nendega kohtuda, leida majutus, aidata pileteid osta ja sageli nende eest ka maksta, kuna inimestel pole raha,” rääkis Averjanova. Raha selleks koguvad nad annetustena. „Palume abi konkreetsele perekonnale meie sotsiaalmeedia kanalites. Tihti on vaja mitu tuhat eurot päevas, et tagada reisimine kõigile, keda kohtame Narvas ja Tallinnas,” märkis Averjanova.