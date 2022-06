KÖÖGI KOMANDO | Uus restoran vanalinnas. Arusaamatult kallid eelroad, kuid hea hinna ja kvaliteedi suhtega põhiroad

Menüü, mille ühisnimetajaks võiks pakkuda „trendituuled kohtuvad klassikaga” (ja kus menüü suursoosik on tomat!), on napp ja mahub ühele leheküljele. Viis eelrooga, viis põhirooga (mõlemas ka üks veganivariant), kolm lisandit ja kaks magustoitu. Ühest küljest annab lühike menüü alati lootust, et kõiki roogasid on saada ja nende tasemel jõutakse silma peal hoida, teisalt on teist-kolmandat korda restorani tulles (ja väärt kohta tuleks ikka tagasi tulla!) keeruline midagi uut proovida.