REPORTAAŽ | Milline on maailm kaasaegse tantsu sildi taga?

Tallinnas toimunud Balti Tantsu Platvormil tekkis tunne, et tantsumaailm on naasnud normaalsusesse. Kümned väliskülalised, paksult täidetud saalid ja vahetu suhtlus tuletasid meelde, kuidas nägi välja festivalimelu vanal heal koroonaeelsel ajal. Nähtud etendustest kajas jälle vastu vajalikke katseid asetada kehad mitmekülgsetesse funktsioonidesse, näidata nüüdistantsu mõiste dünaamilisust ning püüelda uudse ja originaalse poole. Mõnel juhul need katsed õnnestusid.