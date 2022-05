JUHTKIRI | Venemaaga äri ajamine peab lõppema

Tõsiasi, et keegi pole täiuslik, ei peaks meid panema selle asjaga leppima. Vastupidi: Venemaa sõjamasina rahata jätmine on just see asi, mida tehes peab Eesti (koos teiste Balti riikide ja Poolaga) maailma parandama. Alustades mõistagi iseendast, et teised – märksa suurema majandusliku kaaluga riigid – meie juttu ja ettepanekuid tõsiselt võtaksid.

Iseseisva Eesti ajaloos on üks episood, kus praegusega mõneti sarnases olukorras mõtles suur osa me riigi äri- ja poliiteliiti üksnes kiirele ja vahetule majanduskasule. See oli bolševistliku Venemaa kulla vahendamine läände 1920.–1922. aastal – käputäis Eesti inimesi pani sellega oma jõukusele aluse, aga terve Eesti riik pärast lühiajalist buumi pigem kaotas. Hea, et praegu on toonasega võrreldes tegu väikesemahulise sahkerdamisega ja ka üldine suhtumine sanktsioonirikkujatesse on tauniv. Mida vähem ärisidemeid praeguse Venemaaga, seda suurem on Eesti riigi poliitiline ja majandusstabiilsus.