INTERVJUU | Itaalia endine kaitseminister: Itaalia soovib rahu, kuid ainult Ukraina tingimustel

Alustuseks küsiksin, et mis seisus on Itaalia-Venemaa suhted?

Itaalia-Venemaa suhete hetkeseis on täpselt sama, mis Venemaa ja kõikide teiste Euroopa riikide vahel. Mõistame karmilt hukka Venemaa agressiooni Ukrainas ning selle, et Venemaa on võtnud endale õiguse muuta jõuga teise suveräänse riigi piire.

Itaalia on Ukraina sõja järgsetes otsustes tegutsenud väga kindlameelselt ning karmilt, kuid kodumaine toetus taolisele poliitikale paistab olevat murenemas ning peaminister Mario Draghi on opositsiooni poolt tugeva surve all. Opositsioon räägib, et raskerelvastuse saatmise ning sellega konflikti eskaleerimise asemel peaksime tegelema diplomaatilise lahenduse leidmisega. Kuidas sellist kursimuutust selgitada?