Riigid valmistuvad ahvirõugevaktsiini kokku ostma, WHO palub seda põhjuseta mitte teha

Suurbritannia ja Prantsusmaa teatel on neis riikides alustatud ahvirõugete patsientidega kokku puutunud lähedaste ja meedikute vaktsineerimist. Huvi elavneb ka teistes riikides, kuna Euroopas on kasutamisluba antud vaid ühele ahvirõugevaktsiinile nimega Imvanex ja selle varud on piiratud.