Ukraina jaoks on seal piirkonnas ees väga keerulised päevad ja on raske prognoosida, kui hästi nad seal vastu suudavad pidada. Kõige halvem stsenaarium oleks see, kui Severodonetsk ümber piirataks ning Venemaa suudaks hävitada linna Lõssõtšanskiga ühendavad sillad. Aga kõige keerukam olukord on tänasel päeval ukrainlastel hetkel siiski Popasna piirkonnas.