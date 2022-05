Nõuda relvaluba või anda õpetajatele püssid? Texase koolitulistamine vallandas vana debati

Samal ajal kui 16 000 elanikuga väikelinn šokist toibus, hakkasid kaks suurparteid taas pidama tuttavat arutelu relvakasutuse piiramise üle. Inimesed, kelle lähedased – 26 ohvrit – tapeti ligi kümme aastat tagasi Connecticutis Sandy Hooki keskkoolis, kommenteerisid, et muutunud on vähe ja sisuliselt vaieldakse samade punktide üle. „Meie ühiskond juba teab, et peame seda aina uuesti kogema,” ütles 2012. aasta detsembris kuueaastase poja kaotanud Neil Heslin. „See on põhimõtteliselt Sandy Hooki kordus.”