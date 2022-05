Mari-Vivian Ellam: suurpere lapsevanemaks olemine on karjäär. See väärib head tasu

Eestis on palju inimesi, kes lapsi ei saa ja suurperede vanemad võtavad ka nende "taastootmise töö" enda peale, kasvatades järeltulevat põlve, kes hakkab tulevikus kandma riigi maksukoormat ja ehitama ühiskonda. Suurpereema töö ei ole sugugi vähemväärtuslik kui mõne ärijuhi või õpetaja oma, kuid sissetulek selle eest on kordades väiksem. Paljude laste kõrvalt tööle minek, eriti kui nad on väiksed, on raske, mis tekitab vaesusriski. See on väga ebaõiglane.