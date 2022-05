Alles hiljuti menetlesime riigikogus ehitusseadustikku, mis sisaldab meretuuleparkide ehitustingimusi. Võiks ju arvata, et töö on tehtud ja tuulepargid kerkivad. Eksite! See on alles algus. Tuulikute keskkonnahäiringute eelnõu, meretuuleparkide detailplaneeringute kehtestamine, maismaaühendused, lisaks uued ühendused Estlink 3 näol. Miks mitte planeerida Estlink 3 kõrvale ka vesinikutoru, luues uue ühenduse Soome ja Rootsiga?