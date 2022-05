Kristo Aab: kaubandussuhetest Venemaaga ei pääse. Sanktsioonides valitseb tõeline virr-varr

Täna avaldunud loost ilmneb, et Eesti on sel aastal sõltuvust Venemaa ekspordist suurendanud, mitte vähendanud (EPL 25.05). Kas meil on üldse võimalik kaubandussidemed idanaabriga päeva pealt läbi lõigata või oleme tõesti sõltuvussuhtes?