Pianist Alexey Botvinov: teie rahvas on üks Ukraina paremaid sõpru

Ukraina sõja tõttu võõrustab Eesti 31. maist 3. juunini esimest korda sealset suurimat klassikalise muusika festivali Odessa Classics. Festival on 2015. aastal loomisest peale olnud Eestiga seotud, nii korraldajate kui ka esinejate poolest. Festivali juht pianist Alexey Botvinov on ka ise pärit ürituse toimumiskohast Odessast – linnast, kus sõja algul näiteks kaunite kunstide muuseum peitis töid keldrisse ja ümbritses hoone okastraadiga. Varemgi korduvalt Eestis esinenud üks Ukraina kuulsamaid pianiste Botvinov selgitab, miks toimub festival sel aastal just Eestis.

Selles kohutavas olukorras nagu praegu Ukrainas – sõda ja Venemaa agressioon – otsustasime, et on oluline, et Odessa Classics ei jääks ära, vaid toimuks mujal Euroopas. Eesti oli mu esimene valik, sest nii minul isiklikult kui ka festivalil on Eestiga väga eriline side. Meie esimene festival 2015. aastal sai teoks tänu Eesti sõprade suurele toetusele, eeskätt Meelis Kubitsale. Sellel ja järgmisel aastal esinesid festivalil väga menukalt Andres Mustoneni Hortus Musicus ja Art Jazz Quartet. Kutsusime ERSO Odessasse 2020. aastal, aga nad ei saanud koroona tõttu tulla. Järgmisel aastal kordus sama.

Nüüd olime täiesti kindlad, et ERSO avab meie festivali 2. ja 3. juuni kontsertidega Odessa ooperi- ja balletiteatris. Sõja tõttu pole see võimalik, aga mõtlesime, et oleks ainuõige alustada festivali ERSO kontserdiga – jah, mitte küll Odessas, aga Tallinnas. Tahtsime väga, et see orkester oleks osa festivali ajaloost. Minu jaoks on Odessa Classicsi Eestisse toomine tähtis ka sellepärast, et teie rahvas on üks Ukraina paremaid sõpru ja me kõik tunneme seda sel raskel ajal väga tugevalt.