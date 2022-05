JUHTKIRI | Oligi liiga hea, et olla tõsi

Kui majandus- ja taristuminister Taavi Aas 11. mail teatas, et ministeerium, Elering ja Alexela jõudsid kokkuleppele, kuidas Eesti LNG-terminali projekti jätkata, tundus see liiga hea, et olla tõsi. Nii raskelt olid kulgenud läbirääkimised. Kaks nädalat hiljem on märke, et võib-olla nii ongi ja see polnudki tõsi.