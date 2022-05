ALASTI MAAILM | Krister Paris: veel üks „päästmine”? Putini uus ohver põgeneb ummisjalu Vene Maailma eest

Õigel ajal õigetele nuppudele vajutades võib olla uskumatult lihtne inimesi võitlema ajada. „Miskipärast arvasid tollal emad, et tuleb tingimata oma pojad surema saata või muidu äkki juhtub selline õudus, et Moldova liitub Rumeeniaga,” meenutab Moldova üks grand old man'e, praegune sõltumatu parlamendiliige ja üks paremaid Transnistria eksperte Oazu Nantoi.

„Kogu see seltskond on viimased 30 aastat lihtsalt päevitanud. Moldova, vein, päike, puuviljad…”

Praegu tundub tänu ukrainlaste südile vastupanule, et esmane oht on möödas. Ning mitte ainult – kui hästi läheb, annab naaberriigis peetav sõda Moldova arengule tõuke, millesugust praegune põlvkond enam ei lootnudki.

Ja maailm pööraski huvitatud pilgu Moldovale: „Are you next?” Kas ebamäärase identiteediga riik, mis loodi sisuliselt Molotovi-Ribbentropi paktiga, jääb Vene Maailma vallandatud tormituultes püsima? Seda enam, et kui Venemaa presidendi arusaama järgi pole isegi Ukraina riiklus rohkemat Lenini veast, siis Moldoval läheb märksa keerukamaks oma eksistentsi Kremli ees õigustada.

Ning siis kõmatasid Dnestri jõe teisel pool plahvatused. Kohalikus julgeolekuhoones, mingite antennide juures. See piirkond on juba üle 30 aasta separatistide kontrolli all olnud. Seal paikneb umbes 1500-meheline Vene garnison. Ja nüüd seati kõik suurimasse lahinguvalmidusse. Piir kahtlastele isikutele, nagu ajakirjanikele, suleti.

„Kogu see seltskond on viimased 30 aastat lihtsalt päevitanud,” naeratab poliitika- ja majanduskommentaator Victor Ciobanu, kuulsa maadleja nimekaim. „Moldova, vein, päike, puuviljad…”

Nagu märgib ekspert Groza, jääb Transnistria praegu venelastele otsekui suletud tiigiks. Ukraina kaudu vägesid rindest läbi murdmata juurde tuua ei saa. Sama ei luba ka Chișinău. Nii et kui üldse rääkida näiteks vägede roteerumisest, siis see kõik toimub sisemiselt, ühe regiooni piires.

Teiseks: see hirmutav Vene armee . Vene 1500 rahuvalvajast või okupandist – kuidas kellelegi – 70% on kohalikud. Lihtsalt Vene passiga ja teenivad Moskva kulul elatist.

Kõigepealt: rahvastik on 1991. aasta näitajaga võrreldes ligi kaks korda vähenenud. Ära surnud, ära läinud. Pensionäride osakaal võiks mõne toimiva riigi fiskaalpoliitika eest vastutava ametniku hulluks ajada. Ja mis veel eriti huvitav – enamikul, Transnistria 300 000 elanikul on Moldova kodakondsus. Pärast sõja puhkemist suurenes riigi ametliku passi huviliste hulk järsult.

Tõemeeli Rumeeniaga ühinemisest rääkivaid poliitikuid toetab nüüdseks rahvastikust ainult paar protsenti. Isegi kui põhimõtteliselt oleks seda varianti valmis kaaluma ehk kolmandik. No umbes need, kes on mugavama elu nimel võtnud ka Rumeenia passi.

See oli hullumeelne, aga ühe intellektuaalide kildkonna jaoks fantastiline unistus, mis tõesti Chișinău tänavatel ja riigi ainsast telekanalist vastu kajas – ning kes teab, mis võinuks Nõukogude impeeriumi korjuse gaasidest sündida. Kuid nüüd tagasi vaadates võib öelda, et see võimalus oli pelgalt hallutsinatsioon.

Ning kolmandaks: isehakanud moodustise juhtkond. „Piirkond on ju lihtsalt baas kleptokraatidele, kes tahavad, et status quo püsiks,” märgib Groza. Ning 70% Transnistria kaubandusest on juba seotud Euroopa Liiduga. Kes siis tahaks oma mõnusat elu rikkuda? Seda enam, et kõik on ju nii hästi paika loksunud.

„Oleme Transnistriaga umbes sama lähedased nagu Otepää Tallinnaga. Mingi vahe ju on, aga mitte määrav.”

Moodustist juhib „kõigega” tegelev ettevõte Sheriff, mille mõjuvõimu tõttu nimetatakse Transnistriat ka Sheriffi vabariigiks. Demokraatlikust vabadusest rääkida ei saa („Kõik valimised võidab Sheriff”, nendib Ciobanu), kuid Vene-Valgevene stiilis kumminui seljas ka ei ela. Peaasi et oligarhid ja nende raha rahule jätad.

Eks see veidi keeruline dilemma ole. Üks mu tuttav kratsib endiselt kukalt, et kas osta endale Tiraspolisse korter. Oleks justkui palju odavam, aga kui ikka mingi jama tekib? Ega siis isakese tahte vastu saa, kuigi harilikult probleemi poleks…

SÜÜDISTUS | Venemeelne president kohtu all Vene raha eest poliitika tegemise eest võib viimaks karistada saada. Sel nädalal pandi vangi riigi eelmine president Igor Dodon, kes kaks aastat tagasi kaotas valimistel praegusele euromeelsele presidendile Maia Sandule. Esialgsed süüdistused puudutavad korruptsiooni, kuid Moldova võimude tegutsemisel on selge seos ka Kremliga. Nagu märgib ekspert Iulian Groza, on avalikkuses ammu teada, et ekspresidendi erakonda finantseeritakse otse Kremlist. Just tema terav vastuseis eurointegratsioonile ja venekeelsete elanike õigustele rõhumine on aidanud Moldovat Kremli haardeulatuses hoida. Sõltumatu parlamendiliige Oazu Nantoi rõhutab, et uued võimud täidavad valimislubadusi. Tema sõnul olid need esimesed valimised, kus uue presidendi toetajaskonna kujunemises polnud oluline etniline aspekt. Sandu lubas korruptsiooniga võidelda ja tema seljataha tuli suur osa Moldova elanikke olenemata nende emakeelest.

Ja neljandana tulevadki just säärased läbipõimunud suhted. Euromeelne parlamendiliige Dumitru Alaiba toob võrdluse, et pooled Tiraspoli elanikud käivad teisel pool jõge tööl ja ostlemas: „Oleme umbes sama lähedased nagu Otepää ja Tallinn. Mingi vahe ju on, aga näiteks riigi põhjaosa inimesed satuvad lõunasse viie või kümne aasta jooksul ainult korra.”

Venemaa ja sisemine võimuvõitlus

Ent kuidas mahuvad siia valemisse siis need kahtlased plahvatused, mis kedagi ei tapnud, aga kõik ärevile ajasid? Cui bono? Kaks varianti, pakub Groza. Kahtlaste ärimeeste sisemine võimuvõitlus, milles mõni võib mängida Moskva suuremale toetusele. Või siis Vene enda eriteenistused, kellest separatistlik ala on kui vähkkasvajast läbi imbunud.

„Kogu see konflikt on praeguseks kunstlik probleem,” rõhutab Groza. „Tegemist pole loomuliku vastasseisuga.” Alaiba on veelgi konkreetsem: „Transnistria küsimus on siiamaani üldse eksisteerinud üksnes seetõttu, et see on olnud kasulik mingitele jõududele mõlemal pool Dnestri jõge.”

Kui naabermaal peetav sõda päädib Ukraina pealejäämisega, saavad Moldovas tema enda sisemiste jamade klaarimises esimesena sõna pigem ikkagi diplomaadid, mitte relvakandjad. Ukraina täieliku allajäämise korral ei kaitse Moldovat Vene Maailma võlude eest muidugi miski ega keegi. Riigi enda elanike kaitsetahe ei ületa 38%.

IDENTITEET | Kes on moldovlane? Tugev rahvustunne riiki koos ei hoia Kas peate end rumeenlasteks või omaette rahvaks? Küsin seda mitmelt inimeselt – ja saan ka erinevaid vastuseid. Näiteks nimetavad ühed oma keelt moldova, teised rumeenia keeleks. Oazu Nantoi selgitab, et keel on mõlemal pool Pruti jõge üks. Erinevused on ehk sama suured kui Austria ja Saksamaa saksa keelel. Tema näeb Moldovas rahvusriigi asemel pigem kodanikuühiskonnal tuginevat riiki, kuid see idee pole väga tugev. Need ligi kolmandik elanikke, kes põhimõtteliselt oleksid valmis Rumeeniaga ühinema, ei tee seda sotsioloogide sõnul mitte seetõttu, et tunneksid suurt etnilist tõmmet, vaid nad on kaotanud lootuse jõuda omaenda riigis parema elu peale. Et asi oleks veel segasem: sageli ei viita rumeenlased moldovlastele mitte kui omaette riigi elanikele, vaid lihtsalt nagu kellelegi, kes pärinevad ajaloolisest Valahhia piirkonnast.

ŠANSS | Putin tõukab Euroopasse Ukraina tuultes on avanenud ainulaadne võimalus Euroopa Liidu poole purjetada. Kolm aastakümmet on Moldova kõikunud nagu pendel kord Moskva, kord Euroopa poole, aga kummalegi poole erilise innuta. Pigem on lihtsalt samal kohal konutatud. Kes seda pole tahtnud teha, on lahkunud. Iseseisvuse saavutamisest saadik on Moldova kaotanud kolmandiku oma rahvastikust. Euroopa poliitika ja reformide instituudi juht Iulian Groza peab praegust Ukraina sõda uueks võimaluseks. Esitas ju Ukrainaga koos Euroopa Liiduga ühinemise taotluse ka Moldova. Groza usub, et eriti kandidaatriigi staatus annaks ühiskonnale uue tõuke, isegi kui lõplikult ühinemiseks lähebki 20 aastat. „Moldova peab veel palju tegema ära ja vajab selleks toetust samal kombel nagu Lääne-Balkani riigid,” sõnab ta. „Liikmesriigi kandidaadi staatus mobiliseeriks meid ka sisemiselt. Edaspidi keskenduksid arutelud parimatele ideedele eurointegratsiooni nimel, mitte ei vaieldaks parlamendis venemeelse opositsiooniga, kes ei toeta reforme üldse.”

MOLDOVA | Lõhestatud riik Rahvastik Chișinău kontrolli all olev ala – u 2,5 miljonit 82% – moldovlased 7% – ukrainlased 5% – gagauusid President Maia Sandu (euroopameelne poliitik, võitis 2020. aastal venemeelset Igor Dodoni) Tiraspoli kontrolli all olev ala – u 350 000 29% – venelased 29% – moldaavlased 23% – ukrainlased President Vadim Krasnoselski (kompanii Sheriff toetatud kandidaat, võitis 2016. aasta valimistel eelmist juhti Jevgeni Ševtšukki) Riik on de facto lõhestatud 1992. aasta 21. juulil kodusõja lõpetanud vaherahuleppe allakirjutamisest saadik.

