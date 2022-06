Lissabon. Vannitoaplaatidest linn Euroopa kõige kaugemas servas

Majade välisarhitektuuris on oma oluline koht keraamilistel plaatidel, millega on kaetud sajad vanalinna majad.

Üks on aga kindel: Mandri-Euroopa kõige läänepoolsema pealinna lennujaamast kesklinna viib meie oma Bolt vähem kui kümne minutiga – see annab Portugali suurima linna kasuks juba esimese plusspunkti. Päevavalges tekib kohe tunne, et meie omavaheline suhe võib osutuda pikemaks ja sügavamaks kui ainult ühekordne kohtumine. Selles linnas lihtsalt on midagi erilist. Aprillikuine Lissabon hingab kevaderütmis. Puud hakkavad kattuma värskete lehtedega; kui päike paistab, siis palavalt; rohelisele murule astu või paljajalu – õhus on kevadet. Meie pere kohvrite-kottide alaline asupaik oli nädalaks Santa Cruzi linnajaos, rahulikus ja vaikses rajoonis, mitte kaugel vanalinnast ja ookeanist.