JUHTKIRI | Vähendame ukrainlastele üürimise tõkkeid

Paljuski tulenevad kitsaskohad üürileandjate ratsionaalsetest kaalutlustest, mitte sellest, et nad suhtuvad ukrainlastesse eelarvamuslikult või halvasti – kuigi on paraku ka sääraseid. Üürileandja tahab, et üürnik oleks võimalikult pikaajaline, maksaks õigel ajal üüri ja kasutaks korterit heaperemehelikult. Enamikul sõjapõgenikel on enda neile nõudmistele vastavust raskem tõendada kui „tavalistel” üürnikel.