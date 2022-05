FOTOD | Telliskivi Loomelinnakus avati 24 Berliini naisfotograafi näitus

Kriisid on maailma ajalugu mõjutanud läbi aegade. Siiski näib, et 21. sajandil on nende sagedus ja samaaegsus jõudnud uuele tasemele. Kriisid jätavad ühiskonda nähtavaid jälgi ja toovad sügavaid muutusi eraellu. Pidevad muutused ei jäta eriti aega hingetõmbamiseks ega enda kogumiseks. Näitusel esitletavate fotode abil näeme lugusid, mis ärgitavad kaasa mõtlema ja kriitiliselt kaaluma meie arusaamu perekonnast, elukutsest, rollimudelitest, konventsioonidest ja sotsiaalsetest struktuuridest. Tallinna Goethe Instituudi kultuuriprogrammide koordinaator Markus Köcher: "Berliini fotograafid esitlevad näitusega „Murdlaineis“ liigutavaid sissevaateid naiste ja mittebinaarsete inimeste ellu kriisi ajal ning esitavad küsimusi ühiskonnas kooseksisteerimise kohta laiemalt. Kui oluline on meie jaoks teistega suhtlemine? Kas meie sotsiaal- ja tervishoiusüsteem on õiglaselt üles ehitatud? Mida tähendavad töö ja perekond 21. sajandil?"

Naisi tabavad kriisid ebaproportsionaalselt rängalt. Kui haridus- ja hooldusasutused kinni pannakse, on enamasti naised need, kes võtavad laste ja omaste eest hoolitsemise enda kanda. Kuna toidukaupluste kassades ning sotsiaalsetes ja hooldamisega seotud ametites on ülisuur osa töötajatest naised, on neil suurem risk haigustesse nakatuda. Ka naistevastast vägivalda on kriiside ajal märgatavalt rohkem.



Fotograaf ja projekti #WomenInCovid kaasautor Doro Zinn: "Pandeemia esimesel aastal märkasime, et naiste ja mittebinaarsete inimeste seisukohad ning lood elust koroona ajal jäid üha enam tagaplaanile. Seega otsustasimegi koos 24 naisfotograafiga, et räägime lugusid neist, keda meedias ei kajastatud. Kaks aastat pärast esimest lockdown‘i on üha selgemaks saanud, et naised ja mittebinaarsed inimesed on kriisis sageli kaotajate poolel, aga nende lood on endiselt olulised."



Näitust saab Telliskivi Loomelinnakus F-hoone ja JOOKS Rattastuudio vahelisel alal vaadata kuni 7. juulini. Tallinna näituse fotosid ja teisi #WomenInCovid projekti töid saab vaadata ka veebinäitusel.