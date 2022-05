Venemaa armee on Sjevjerodonetski piirkonda kokku kogunud oma kõige võitlusvõimelisemad üksused kogu rinnete ulatuses.

Kui suurtükke on veel ka Ukrainal endal, siis palju nukram seis on mitmikraketiheitjatega. Venemaa päritolu mitmikraketiheitjatel on laskemoon otsakorral ja seda pole kuskilt juurde võtta.