George Soros: nõrgenemine muudab Putinit vaid ohtlikumaks. Rahuks pole praegu ruumi, Ukraina peab selle sõja võitma

Sõja jätkumise ajal on võitlus kliimamuutuste vastu sunnitud jääma teisele kohale. Siiski ütlevad eksperdid meile, et oleme juba kaugele maha jäänud ning kliimamuutused seisavad pöördumatuse äärel. See võib olla meie tsivilisatsiooni lõpp.