POLIITKOLUMNIST | Riina Solman: puust ja punaseks - miks on laste- ja peretoetuste tõstmine praegu hädavajalik?

Kaht kriisi seob üks mõiste, perede turvatunne, mis tänavu korralikult raputada saades avaldab negatiivset mõju Eesti rahva pikaaegsele püsimajäämisele. Rahvastikupoliitikasse äärmise leigusega suhtuv peaministripartei ei suuda hoomata, et Eesti rahva jätkusuutlikkus püsib perede turvatundel. Seetõttu proovin selgeks teha, miks on laste- ja peretoetuste tõstmine hädavajalik just praegu.