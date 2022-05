ARVUSTUS | Hoiatama ei pea alati lajatades

Kai kunstikeskuse näitused on tavaliselt popilikumad. Need on küll kõrgel tasemel, aga pole otseselt minu maitse. No aga kõik ei söögi ju kõike, pealegi võib vahelduseks midagi uut proovida. Näitus „ars viva 2022 - tajuvälja agendid” on õhuline ja justkui looridega kokku seotud komplekt töid, mille on kureerinud Maria Helen Känd. Väljapanekul jõuavad vaataja ette mitu noort kunstnikku, kelle teekonda tasub jälgida.