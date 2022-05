Allan Martinson: ühel päeval OÜ-tame me kõik

Tavalise palgatöö vahetamine üksikettevõtja või vabakutselise karjääri vastu on aeglaselt, aga järjepidevalt kasvav trend. Uuringud USA freelancerite osakaalu osas näitavad, et aastaks 2027 või 2028 ületab vabakutseliste arv tavalise töölepingu alusel töötavate inimeste arvu. Euroopasse jõuab see küll väikese hilinemisega, aga võib öelda, et meie ümber toimub juba praegu tugev töövormi revolutsioon.