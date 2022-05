LUGEJA KIRJUTAB | Kustas Kõiv: Eestis on ebaõiglaselt suured parkimistrahvid! Saagem inimlikest eksimustest paremini aru

Mõned näited: Tallinna kesklinna Maxima juures on märgitud tasuta parkimise ajaks 2 tundi, et klient jõuaks kenasti oma sisseostud ära teha. Väga paljud ei pane tähele, et vaid parkimiskellaga on parkimine tasuta. Kui kella pole käepärast või viimane lihtsalt ununeb, siis ootab sõidukijuhti tihtilugu kollane trahv kojameeste vahel.