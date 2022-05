Kremlis taastub usk, et sõda võidetakse sügiseks

Donbassi „kureerimine” on nüüd Kremli ametniku Sergei Kirijenko kätes.

Vene väed liiguvad Donbassis edasi. Kremli poliitblokis suurenevad taas lootused, et Moskva suudab Ukraina sõja mõne kuu jooksul võidukalt lõpetada. Praegu peab Kreml miinimumprogrammiks kogu Donetski ja Luhanski oblasti territooriumi hõivamist. Eesmärgi saavutamine pole kaugel, sest praeguseks on Ukraina kontrolli all ainult umbes 5% Luhanski ja 40% Donetski oblastit.