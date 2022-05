Ütleme otse: kuna lapsi omavad pered saavad osa raha tagasi (ja eelnõu läbimineku korral 300 miljoni eest rohkem), no questions asked, on tegemist ühemõtteliselt lapsi mitteomavate inimeste kõrgema maksustamisega. Ning nüüd tahetakse laste eest raha juurde andes (taas, no questions asked, kõigile ühtemoodi), lastetute suhtelist maksukoormust veelgi tõsta.