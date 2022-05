Siim Kallas: perehüvitiste eelnõu on suitsukate arusaamatute poliitiliste punktide võitmiseks

“Seltsimehed!” jätkas Ostap. „On vajalik kiire abi. Me peame lapsed välja kiskuma tänava kurjade küünte vahelt, ja me teeme seda. Aitame lapsi. Peame meeles, et lapsed on elu õied. Ma kutsun teid aega viitmata andma oma panused ja aitama lapsi, ainult lapsi ja mitte kedagi muud. Te mõistate mind?“