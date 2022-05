JUHTKIRI | See riigikogu on Eestile nuhtluseks

Kinnitust sai, et lastega perede heaolu on selle eelnõu puhul teise- või kolmandajärguline, esikohal on poliitintriigid. Kui ehk välja arvata mõned vähesed poliitikud, kellele kolmanda lapse toetus on tõesti eriti südamelähedane.

Kas praegusest riigikogust oleks võimalik panna kokku uut ja stabiilsemat valitsust? Väga ebatõenäoline.

Kurb oleks jääda valitsuseta peamiselt sellepärast, et Jüri Ratas ja Martin Helme ei suuda leppida tõsiasjaga, et Kaja Kallas on neist parem sõjaaja peaminister. Kurb, et Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond aitavad väikluse pealetungile kaasa. Nagu kommenteeris ekspoliitik ja üks Eesti põhiseaduse autoreid Liia Hänni, on nelja erakonna praeguseks „laiapõhjaliseks poliitiliseks üksmeeleks” iga erakonna oma kitsas poliitiline motiiv, kus ühiskonna üldine hüve on tagaplaanil.

Mida teha? Reformierakond ja eriti Kaja Kallas on väga selgelt selle eelnõu vastu olnud. Keskerakonna fraktsioonijuht Jaanus Karilaid kutsub küll Reformierakonda oma soove avaldama ja eelnõu toetama, aga parandusettepanekute esitamise tähtaeg seati kiusu jätkates kiire – juba homme kell 15. Tegelikult ei ole ju asjaga tuli takus.

Mida teha? Kuidas tekitada Kaja Kallase ja Jüri Ratase vahele veidigi keemiat, respekti, koostöövalmidust? Oletame, et Kallas teeb lähipäevil oma ähvarduse teoks ja astubki tagasi. Kas praegusest riigikogust on võimalik panna kokku uut ja stabiilsemat valitsust? Väga ebatõenäoline, kui mõned tegelased ei soorita kiiresti totaalselt muutumist. Teisisõnu: see riigikogu on Eestile nuhtluseks. Kahju, sest just praegu on me riigil tarvis eriti töövõimelist valitsust.