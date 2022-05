EPL BRÜSSELIS | Ukraina vilja väljaveole pole head lahendust. Näljahäda hirmu võib aga kütta Vene propaganda

Venemaa sissetungi tulemusel Ukrainasse on sisuliselt peatunud riigi põllumajandustoodete, eriti vilja eksport erinevatesse maailma paikadesse. Enne sõda andis teraviljaeksport riigile viiendiku kõigist ekspordituludest. Riigi teraviljalaod on täis, kokku on hoidlates väidetavalt 40 miljonit tonni vilja, millest ekspordi ootel 20 miljonit tonni.