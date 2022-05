ARVUSTUS | "Naksitrallid". Kolm ujedat veidrikku ooperilaval, keda publik tänas püstiaplausiga

Ükskord said jäätiseputka juures juhuslikult kokku kolm imelikku mehikest: Sammalhabe (Rene Soom), Kingpool (Mart Madiste) ja Muhv (Aule Urb). Nii see algas. Jäätisemüüja rollis Mart Laur

Eno Raua raamatu tegelastel on olnud õnnelik saatus. Edgar Valter andis neile kuju, mis on joonisfilmi abiga saanud mingitpidi tuttavaks vist igale eestlasele, ja isegi need, kes pole raamatut lugenud või filmi näinud, teavad ometi, missugune peab välja nägema üks õige Muhvi auto. Kummalised sellid Sammalhabe, Kingpool ja Muhv on pool sajandit Eesti lastele rõõmu pakkunud ning nüüd jõudnud ooperilavalegi. Äsja tuli rahvusooper Estonias publiku ette verivärske algupärane ooper „Naksitrallid”.