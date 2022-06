Endine Azovi polgu juht Vene propaganda natsisüüdistustest: maailm näeb praegu oma silmaga, kes tõelised natsid on

Oleme osalt sellega juba harjunud, see suhtumine ei tekkinud eile. Venemaa on viimased kaheksa aastat kulutanud minu üksuse demoniseerimiseks palju ressursse. Mäletan väga hästi, et kui me 2014. aastal vabastasime Mariupoli, siis pärast seda alustas Vene propaganda süsteemset tööd, muu hulgas Euroopas ja USA-s, et meile märk külge panna. Venelased panid sellesse lobitöösse palju raha ja ressursse. Ausalt öeldes harjusime aastatega sellega ära ega pööranud sellele tähelepanu.