SÕJARAPORT | Martin Hurt: Vene sõdurid söövad jälle koeri

Siverski Donetsi jõe idakaldal asuvas linnas, kus enne 24. veebruari elas ca 100 000 elanikku, on veel jäänud tsiviilisikuid, kes pole saanud või soovinud põgeneda lääne suunas. Juhul, kui Ukraina väed on sunnitud linna maha jätma, saavad nad kasutada jõge loodusliku takistusena, et kaitsta selle läänekaldal asuvat kaksiklinna Lõssõtšanski. Paraku pressivad Vene väed peale ka loodest ja edelast, et Ukraina alles jäänud üksused kotti püüda.