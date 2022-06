Kasahstan liigub Venemaa mõjusfäärist delikaatselt eemale

Venemaal sai muu hulgas valulist tähelepanu otsus jätta ära 9. mai paraadid. Kasahstani valitsus põhjendas otsust raha kokkuhoiuga. Tõenäolisem selgitus on soov vältida konflikte venekeelse vähemuse ja kasahhide enamuse vahel, kellel on muu hulgas erinevad vaated Ukraina küsimuses. Valitsuse otsuse mõistis teiste seas hukka tuntud Vene propagandist Tigran Keosajan, kes on tuntud ka telekanali RT juhi Margarita Simonjani abikaasana. Keosajan süüdistas kasahhe tänamatuses ja soovitas Ukraina saatusest järeldusi teha. „Kui te arvate, et olete praegu nii kavalad ja teiega ei juhtu midagi, siis te eksite,” ähvardas ta. Vastuseks on Kasahstani valitsus lubanud kehtestada Keosajanile alalise sissesõidukeelu.