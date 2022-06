Maria Jufereva-Skuratovski: abi saaksid vaid Eesti kodanikud? Siim Kallase nihkes loogika

Endine Euroopa Komisjoni asepresident on seisukohal, et peretoetusi on vaja tõsta ainult Eesti kodakondsust omavatel isikutel. Kodakondsuseta isikud ja 80 000 Vene Föderatsiooni kodanikku, kes Eestis elavad ja makse maksavad, vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Aga kuidas talitada soomlaste, lätlaste ja inglastega?