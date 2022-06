PÄEVA TEEMA | Mitte_Tallinn: iga kord, kui istume autosse, pigistame silma agressori ees kinni

Kindlasti on neid, kes samastavad enda igapäevase autosõitmise loodusseadusega - teisiti lihtsalt ei ole võimalik! Aga on. Autod on vajalikud, kuid mitte igaühele, igapäevaselt. Kuigi endale seda ei tunnistata, siis suurele osale eestlastest on auto mugavustoode.