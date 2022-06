PÄEVA TEEMA | Vilja Kiisler: Kaja Kallas, tulge koju! Maja põleb

Kaja Kallas ja Jüri Ratas, rääkige omavahel! See palve ja soovitus on kõlanud paljudest suudest. Kuid tundub, et see hetk, kui need kaks suutsid teineteisega konstruktiivselt rääkida, on päästmatult möödas. Rohkem kui kahe valitsuserakonna maailmavaatelistes erinevustes on asi kahe parteijuhi omavahelises inimlikus sobimatuses, mille ületamise võimetust võib loomulikult hukka mõista, kuid võib ka mõista.