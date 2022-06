KULTUURIBIIT | Etenduskunstnik Üüve-Lydia Toompere playlist

Julian Muller & CAIVA - "Without You" on armastuslugu kahe tüdruku vahel. Loo autor on Prantsusmaalt pärit ja Belgias resideeruv techno DJ Julian Muller (Fuse Brussels resident). Loo vokalist on laulja ja DJ Caiva. Sellel tempokal lool on mõnus atmosfäär ning see sobib kuulamiseks nii kodus kui peol. Julian on hetkel mu üks lemmikuid DJ-d. Esiteks mängib ta alati peol vinüüle ning tema muusikamaitse on tempokas, kuid alati veidi unistama panev. See sobib minu olemusega hästi. Temas on ka hea annus trance-muusikat, mis on alati olnud mu väike guilty pleasure.

Alustan poplooga. Prantsusmaal sündinud ja Londonis elav artist Oklou esineb COLORSi laval ja esitab oma viimati välja tulnud täispika plaadilt singlit "Fall" . COLORSXSTUDIOS on ainulaadne esteetiline muusika platvorm, mis tutvustab erakordseid talente kogu maailmast. Soovitan sellega kindlasti tutvuda, sealt leiate nii mõndagi veel. Oklou on väga tundlik ja originaalne pop-artist ja see lugu on lihtsalt iilus. Paneb alati mu hinge tantsima.."

Üüve-Lydia ütleb oma muusikavaliku koht nii: "Elan juba kuuendat aastat Berliinis ning minu sõprusringkonnas on palju andekaid elektroonilise muusika (techno) artiste. Olen sellest ka ise kunstnikuna inspiratsiooni saanud. Just hiljuti õpetasin enda loodud klubi tantsu töötuba “Techno Praxis” Balti Tantsu Platvormil ning Kumu kunstimuuseumis Jeremy Shaw näituse kõrvale tehtud töötubade programmi raames. Mõtlesin seekord jagada teiega veidike enda sõprade loomingut ja värskemat kraami Berliinist. Lisaks ka selliseid aegumatuid lugusid, mis on juba pikalt minu playlistis olnud."

Thibo saatis selle loo mulle paar päeva tagasi. Näen, et ta on enda artisti nimeks pannud Tibu (ta ise ei teadnud, et see eesti keeles midagi tähendab). See konkreetne lugu on väga värske, avaldamata ja vist isegi mitte päris valmis veel. Olen tema kiirete rütmide ja väga loominguliste heliseadete fänn. See lugu kasvab sinusse ja haarab tantsupõrandale unistavalt rütmi järgi hüppama. Lugu saab kuulata siit.

D.Dan - OOOO lugu võib kuulda hetkel igas teises Berliini technoklubis. Artist resideerub Berliinis. OOOO on täielik hitt, mis paneb iga inimese tegema tantsupõrandal kiiremaid liigutusi ning vokaal loob eriti kuuma atmosfääri.

JD Typo - "Concrete Forest" on mu lemmiklugu tema nelja looga vinüülilt nimega Tools For Success. See on autori esimene soolovinüül. Berliini-hõnguliselt mõnus, rütmikas ja kiire muusika on mõeldud klubi tantsupõranda jaoks. Kui sulle see lugu meeldib, siis meeldivad sulle ka tema teised lood samalt vinüülilt.

"Be As Ane" - Dawn Razor on lihtsalt nii badass lööktrummiga (kick drum) lugu, et ma võiks seda lõputult kuulata. Mulle meeldib seda joostes kuulata. Hea ja rahulik, ei dikteeri liiga kiiret tempot.

Henning Baer - "Long Nights" [Pinkman] moody elektro lool on lihtsalt väga hea atmosfäär. Eriti ilus on meloodia, mis kogu lugu saadab koos Hennin Baerlile omase rabeda lööktrummiga (kick drum). Kogu loo groove on mõnusalt kaasahaarav.

See technokuninga Marcel Dettmanni "Shena" loole tehtud remix (T++ Remix) on lihtsalt super. Kaasahaarav rütm, juhuslikud tööstuslikud techno helid ning mõnus groove. Soovitan seda kuulata, kui on vaja läbida jalgsi kiirema tempoga pikem teekond või on hoopis soov bussis istudes muusika rütmi järgi pead noogutada.