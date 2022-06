JUHTKIRI | Suured kombinaatorid, hakake riigimeesteks

Meie „tipp-poliitikute” sisutühjust iseloomustab ilmekalt Keskerakonna fraktsiooni juhi Jaanus Karilaiu hiljutine jutt Õhtulehele: „Meil on mitu plaani. Meie põhiline plaan on seista Keskerakonna programmiliste huvide eest. [---] Muid plaane ei ole.”

Kas saite aru, mitu plaani ambitsioonikal, aga küpsuse ja tarkuse puudujäägiga Karilaiul on? Üks või mitu? Peretoetuste suurendamine kurikuulsas eelnõus ette pandud viisil, millest rääkides Karilaid plaane mainis, on ka muide peamiselt Isamaa plaan. Reformierakonna 2000 muudatusettepanekut sellele eelnõule on kahjuks samuti ostapbenderlik võte, mitte poliitkultuur, mida tahaks Eestis näha.

Eeldusel, et Kaja Kallas ja Jüri Ratas räägivad omavahel suud puhtaks ja otsustavad puhtalt lehelt edasi minna, võiks praegusest koalitsioonist veel tegus kooslus saada. Või siis tooks ajutise poliitilise rahu uus koalitsioon, milleks reaalseid variante on kaks: EKREIKE või Reformierakond koos sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga. Praeguses rahvusvahelises olukorras on ilmselgelt parem teine variant, sest EKREIKE oleks liiga Kremli-meelne. Võti on siin Isamaa käes.