SÕJARAPORT | Teet Kalmus: USA tegi ukse lahti, Ukraina suunas liigub muljetavaldav tulejõud

Rinnetel on olukord sarnane eelnevatele päevadele – kõige kuumem piirkond on Luhanski oblast, eriti Sjeverodonetsk, kus Ukraina väed tegid venelaste jaoks üllatava vasturünnaku ja nad võtsid omajagu linna tagasi.

See näitab, et antud linnas on taandumine olnud Ukraina jaoks teadlik valik, et vähendada enda kaotusi ja võimalusel suurendada vastase omasid. Kui kaua nad neid positsioone hoida kavatsevad, pole teada, aga sellel on kindlasti hind inimeludes.