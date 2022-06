Siim Kallas: EKRE koostöö venemeelse Keskerakonnaga on hullem kui kuritegu

Venemaa on traditsiooniliselt Eestit kritiseerinud, tavaliselt Baltimaade ühisnimetaja all. Mina ei mäleta, et Putini Venemaa propagandateenistus oleks seni vaevunud ühtki Eesti liidrit isiklikult mainima ega ründama. Nii ebaoluline on Eesti Venemaa jaoks olnud.