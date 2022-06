Ei saa öelda, et ma ehmusin. Ma hoidsin hinge kinni. Mis nüüd juhtuma hakkab? Kogu see maailma reaktsioon, et oh, kui õudne ja kuidas see 21. sajandil võimalik on, oli minu jaoks piinlik. See on alati õhus olnud, see oht pole hetkekski kadunud.