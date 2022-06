INTERVJUU | Martin Mölder: kõige riigimehelikum lahendus on viie erakonna üksmeelevalitsus

Ots on lahti tehtud, aga ei ole sugugi kindel, kas see käik ka kuhugi viib. Isamaal on alati võimalus moodustada valitsus Keskerakonna ja EKREga, mis tõsi küll on hetkel ajutiselt raskendatud, kuna selle valitsuse ametisse astumiseks peaks praegune valitsus sealt kõigepealt lahkuma.