FOTOD | Uue Kunsti Muuseumis avati Eesti graafika aastanäitus

Eesti Vabagraafikute Ühenduse korraldatud näitusel osalevad lisaks alaliidu liikmete ka teised graafiliselt mõtlevad kunstnikud.

Eestis tegutsevate kunstnike graafikalooming räägib näitusel oma staatilist kahemõõtmelist lugu. Teemavalik on vaba ehk just see, mis graafikuid praegu looma paneb, inspireerib ja puudutab – ikka selleks, et kaardistada tegelikku graafika seisu.

Eri vanuses loojad, erinevad tehnikad ja erinevad kontseptsioonid tasakaalustamas üksteist vaikivast dialoogis. Need sõnumid segunevad vastamisi seistes uuteks narratiivideks, muteerudes uuteks ideoloogiateks. Lähenevad koolkondlikud vastasseisud, võttes teineteiselt midagi üle.

Praegusel graafika tõusulainel on seis igal juhul põnev ja graafikapilt oma olemuselt pidevalt muutuv, nagu maleski. Ja seis on võrdne, sest näitusele on lubatud ainult vaikivad, liikumatud, kahemõõtmelised teosed. Ei võida ei must ega valge, vaid kolmas ja neljas kujuteldav mõõde, mis saab tekkida vaataja peas.

Kaasaega iseloomustab keskendumisvõime vähenemine. On raske sellel kiirteel seisatada, et süveneda vaikivasse staatilisse pilti ja leida sealt omaenda emotsioonide peegeldusi. Meie ümber on nii palju kirevat, liikuvat-plinkivat ja häälitsevat, kust saame väikese pingutusega informatsiooni kätte. Iseasi, missugune see info on ja kui kaua ta meie meelte pettekujutluses seisab või intellektuaalset naudingut pakub.

„Seis! Graafika!“ on vaatajale üleskutse seisatada ja vaadelda unikaalset joonte ja pindade mängu, süveneda kahemõõtmelisse, tihti vaid kahevärvilisse ja vahel kahemõttelisse narratiivi, süvenedes seeläbi iseendasse.