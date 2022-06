Alustame lihtsamatest reeglitest. Kui Eesti lipp heisatakse koos teiste lippudega, peab Eesti lipp olema kõige auväärsemal kohal. Lihtsaim üldreegel on, et lipurivi auväärseim koht on rivi tagant vaadates kõige parempoolsemas mastis või vardahoidjas, kuid siin on ka lihtne erand - kui lipurivi on kolme, viie või seitsmekohaline, on tähtsaim koht keskel.