ARVUSTUS | Noorte kunstnike lõputööd. Koledast saab ilus ja sõrmedest saavad varbad

EKA galeriis on mitu kaasaegse kunsti magistrieriala lõpetajat valinud meediumiks maali. Eero Alev paneb seerias „Kohtumine tasapinnal” kokku oma tütarde joonistuste temaatika ja „tõsise maalikunsti”: kohtuvad kompositsioonireeglitega täiskasvanute maailm ja lapselik vabadus. Gerda Hanseni maaliseeria „Mis on pildil” võtab vaatluse alla kunstnike ühe praeguse lemmikteema, tehisintellekti, kasutades ainesena selle genereeritud pilte. Johannes Luik aga käsitleb töös „2.15m3” talle omaselt ruumi, inimese ja mälestuste vahelist suhet. Galerii keskel on skulpturaalne vorm, mida kunstnik loob iga päev uuesti, lisades sinna pisiasju ja liigutades kasti iga päev või isegi mitu korda päevas maja peal ringi. Samuti ööbib ta selles enda mõõtude järgi loodud installatsioonis.

Kunstnik illustreerib oma nädalast rattateekonda piki Vene-Valgevene piiri Narvast Ukrainasse, meenutades, et ainult rattasõidu kaugusel toimuv sõda kestab ikka veel.

Sarnase lahenduse on valinud noore kunstniku magistritaseme preemia võitnud Junny Yeung. „Mis on kodu” on kolmest osast koosnev installatsioon, mille üks osa „Mu süda valutab, kui on aeg lahkuda” asub EKA teisel korrusel ning teine ja kolmas osa kahes Soo tänava korteris. Yeungi loodud minimalistlik ruum EKA-s on pealtnäha terviklik, kuid nihestatust lisab mõni ära võetud tükk. Keset installatsiooni asub video, kuhu kunstnik on jäädvustanud oma emotsioonid.

Ruum ja selle piirid näib üldse olevat teema, mis selleaastasi lõpetajaid paelub. Kaks aastat toas istumist on kõigis tekitanud küsimusi isiklikest piiridest, vangistusest ja sellest, milline on eluks vajalik territoorium. Muutunud on töö- ja elukoha vahelised piirid, mis tingib teistsuguse elukeskkonna ja uutele vajadustele vastavad ruumid. Selle ühe viimase aja arhitektuurinäituste lemmikteema võtavad vaatluse alla ka arhitektuurieriala lõpetajad, näiteks Eneli Kleemann töös „Kodu kontoris: kogukonna juhitud elamumajandus Maakri kvartali näitel”.