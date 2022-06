Kaheaastase lapse vanemad: mis kolmanda lapse toetus, Keskerakond? Võimaldage Tallinnas kõigepealt kodulähedane sõimekoht!

Tallinnas elab 70 000 vene kodanikku või hallipassiinimest – mõni ime, et sõimekohti ei jagu, kui 222st rühmast on kolmandik venekeelsed. See takistab koha saamist, jätab lapsed veel aastaks-paariks ootama ning vanemad töölt eemale. Niisamuti ei saa venekeelsed pered soovitud kohta eesti rühmas, sest linn surub nad vägisi vene lasteaedadesse. Keskerakondlik Tallinna linnavõim rikub laste põhiseaduslikku õigust saada eestikeelset õpet.