Sotsiaaldemokraadid on viimastel päevadel rääkinud, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa diil on koos, ent tegelikult pole Isamaa veel otsustanud, kas võtta vastu Jüri Ratase või Kaja Kallase pakkumine alustada koalitsiooniläbirääkimisi.