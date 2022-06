Väliskaubandus- ja IT minister Andres Sutt (Reformierakond) väidab 24. mail Eesti Päevalehes avaldatud artiklis, et “/../ digilahenduste rakendamise osas on (Eesti) tööstus ELi vaatest teises kümnes.” Artikli alguses täpsustab Sutt, et jutt käib just töötlevast tööstusest (manufacturing).