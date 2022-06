PÄEVAKOMMENTAAR | Isamaa, üks vastutustundlik erakond seaks praegu esikohale julgeoleku

Ometi kord jälgib jälle kogu Eesti, kuidas üks populaarsuselt parlamendi lävepakku kriipiv erakond määrab, milline lapsuke meie riigist üheksa kuu pärast sünnib. Inglise keeles on sellise, väikese, kuid otsustava häälega partei kohta hea väljend kingmaker, kuningategija. Erakond, mille mõju otsustele on oluliselt suurem, kui häältesaagi põhjal otsustada võiks. Heaks näiteks on ultraortodokssete juudi parteide mõju Iisraeli asundustepoliitikale.