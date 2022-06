Jaanika Altraja: olen noor ema, aga peretoetuste tõstmine mind ei kõneta. Tehke selle asemel alusharidus eestikeelseks

Näiteks on mu laps olnud sünnist saati lasteaia järjekorras, kuid varsti kaheaastaseks saades pole ta siiani saanud eestikeelsesse lasteaiarühma. Tõsi, pakuti kohta venekeelses rühmas, sest lasteaed sel aastal eestikeelset rühma ei avanudki – direktori sõnul on venekeelsetele õpetajatele vaja tööd anda. Ka statistika näitab, et kõigil soovijatel (ja eriti just venelastel) pole ligipääsu eestikeelsele haridusele, seega ka võrdsetele võimalustele mitte.