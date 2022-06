Tõrva liivaskulptuuride pargi kunstnik: Zelenskõi kuju on minu esimene poliitilise tähendusega kunstiteos

Tõrva keskväljakule rajatud viiemeetrine liivaskulptuur, millel on kujutatud Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid New Yorki kuulsa Vabadussamba osana, pole äratanud tähelepanu mitte ainult möödujates, vaid fotod taiesest levivad sotsiaalmeedias üle maailma. Liiv on kunstnike sõnul parim materjal, et mõtestada meie ümber toimuvat siin ja praegu, räägivad liivaskulptuuride tegijad Agnese Rudzīte-Kirillova Lätist ja Juri Kosterin Ukrainast.